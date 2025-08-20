Glicério inaugura unidade da Pedreira Salema em dia de festa

Glicério viveu um momento de celebração na manhã da última segunda-feira (18) com a inauguração da nova unidade da Pedreira Salema e a comemoração dos 40 anos de fundação da Teletusa, empresa responsável pelo empreendimento.
O evento, realizado às margens da Estrada Vicinal Francisco Carvalho, foi marcado por uma missa campal que reuniu autoridades, empresários, colaboradores e a comunidade local. Entre os presentes estavam o prefeito Hairtinho, o vice-prefeito Luis Ferrari, além dos empresários Marcelo e Antônio Carlos Altimari, presidentes da Teletusa.
A abertura da nova unidade representa um avanço estratégico para o município, com a expectativa de geração de empregos, aumento da arrecadação e fortalecimento das parcerias público-privadas.
“É um momento de muita alegria para todos nós. A parceria com empresas como a Teletusa é fundamental para o progresso de Glicério”, destacou o prefeito Hairtinho durante a cerimônia.
A inauguração também reforça um período simbólico para o município, que em dezembro de 2025 completará 100 anos. A nova fase é marcada por conquistas que projetam crescimento e desenvolvimento regional.
