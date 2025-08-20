20 de agosto de 2025
ACIDENTE

Engavetamento com quatro veículos causa lentidão na SP-310

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução: G1/ TV TEM - Gabriela Pineda
Acidente com carro e três carretas interditou trecho em Rio Preto; equipes atuam no resgate
Acidente com carro e três carretas interditou trecho em Rio Preto; equipes atuam no resgate

Um grave acidente envolvendo quatro veículos, sendo um carro de passeio e três carretas, foi registrado na tarde desta quarta-feira (20) na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas.

De acordo com a concessionária Ecovias do Noroeste Paulista, o acidente foi do tipo engavetamento e ocorreu no quilômetro 443 da pista norte, sentido São José do Rio Preto – Mirassol, próximo à base da Polícia Militar Rodoviária.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia atuam no resgate e na liberação da via. O acidente provocou um grande congestionamento, deixando o trânsito lento na região.

