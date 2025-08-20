20 de agosto de 2025
EDUCAÇÃO

Aulas do EJA têm início em Aracanguá e Vicentinópolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homens e mulheres durante aula na escola de Aracanguá
Homens e mulheres durante aula na escola de Aracanguá

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, deu início no último dia 18 de agosto às aulas do programa Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, em dois polos do município.

Em Aracanguá, os alunos matriculados na EMEB Constâncio João da Costa estão sendo atendidos na Escola Estadual Lídia Perri Barbosa. Já em Vicentinópolis, os estudantes da EMEB Maria José de Jesus Costa frequentam as aulas na Escola Estadual João Batista Botelhos.

Voltado para jovens a partir de 15 anos e adultos que não concluíram a Educação Básica, o programa busca ampliar o acesso à leitura, à escrita e à continuidade dos estudos, fortalecendo a inclusão social e educacional.

A diretora municipal de Educação, Vera Mantovani, destacou o impacto da iniciativa: "Estamos muito felizes em ver nossos alunos iniciando esta jornada. O EJA é uma oportunidade de transformar vidas por meio da educação, abrindo portas e criando novas perspectivas para cada estudante e suas famílias", afirmou.

O prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato, o Luizão, também ressaltou a importância do programa: "A educação é prioridade e, com o EJA, o município consegue oferecer a oportunidade de retomada dos estudos e de qualificação, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso ao conhecimento e possam melhorar suas perspectivas de vida."

