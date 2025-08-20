Aulas do EJA têm início em Aracanguá e Vicentinópolis

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, deu início no último dia 18 de agosto às aulas do programa Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, em dois polos do município.

Em Aracanguá, os alunos matriculados na EMEB Constâncio João da Costa estão sendo atendidos na Escola Estadual Lídia Perri Barbosa. Já em Vicentinópolis, os estudantes da EMEB Maria José de Jesus Costa frequentam as aulas na Escola Estadual João Batista Botelhos.

Voltado para jovens a partir de 15 anos e adultos que não concluíram a Educação Básica, o programa busca ampliar o acesso à leitura, à escrita e à continuidade dos estudos, fortalecendo a inclusão social e educacional.