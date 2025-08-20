20 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CULTURA

Evento “Em Movimento” tem primeira edição em Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Everaldo Marques
Prefeito Hairtinho Kelsine, a primeira-dama Graziela Chioderoli, Rozeli Chideroli Ferrari (esposa do vice-prefeito) e o vice-prefeito Luís Ferrari
Prefeito Hairtinho Kelsine, a primeira-dama Graziela Chioderoli, Rozeli Chideroli Ferrari (esposa do vice-prefeito) e o vice-prefeito Luís Ferrari

A Prefeitura Municipal de Glicério realizou no último sábado (16) a primeira edição do evento “Glicério e Juritis em Movimento”, que levou serviços, lazer e atividades à população. A ação aconteceu na Praça São João, no distrito de Juritis, durante o período da manhã, e reuniu grande público.

A programação contou com a presença do prefeito Hairtinho, do vice-prefeito Luís Ferrari e de autoridades locais. Além das atividades recreativas, a iniciativa também ofereceu serviços voltados à comunidade, promovendo integração e bem-estar.

A próxima edição já está marcada: será no próximo sábado (23), a partir das 9h, na Praça São João, em Glicério. O público poderá participar de uma manhã de animação, com diversos serviços à disposição.

As crianças terão espaço especial, com brincadeiras, atividades lúdicas, além de pipoca e refrigerante gratuitos.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários