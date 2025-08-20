Evento “Em Movimento” tem primeira edição em Glicério

A Prefeitura Municipal de Glicério realizou no último sábado (16) a primeira edição do evento “Glicério e Juritis em Movimento”, que levou serviços, lazer e atividades à população. A ação aconteceu na Praça São João, no distrito de Juritis, durante o período da manhã, e reuniu grande público.
A programação contou com a presença do prefeito Hairtinho, do vice-prefeito Luís Ferrari e de autoridades locais. Além das atividades recreativas, a iniciativa também ofereceu serviços voltados à comunidade, promovendo integração e bem-estar.
A próxima edição já está marcada: será no próximo sábado (23), a partir das 9h, na Praça São João, em Glicério. O público poderá participar de uma manhã de animação, com diversos serviços à disposição.
As crianças terão espaço especial, com brincadeiras, atividades lúdicas, além de pipoca e refrigerante gratuitos.
