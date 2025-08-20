GCM prende homem e apreende adolescente com cocaína em Araçatuba

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu 46 porções de substância análoga à cocaína e prendeu um homem por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (20). Uma adolescente também foi apreendida durante a ocorrência.

O flagrante ocorreu por volta das 4h50, nas imediações da Praça Allan Kardec, no bairro Planalto. A abordagem começou após guardas notarem a atitude suspeita de um casal em frente a um posto de combustível na rua São Bernardo. Durante a aproximação, a adolescente descartou uma sacola plástica, onde foram encontrados oito invólucros da droga e R$ 160 em dinheiro.

Na sequência, com apoio de outra equipe, um homem adulto foi abordado. Ele carregava uma segunda sacola contendo 38 porções da mesma substância. Diante das evidências, foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial, onde o Boletim de Ocorrência foi registrado.