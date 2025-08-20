20 de agosto de 2025
TRÁFICO

GCM prende homem e apreende adolescente com cocaína em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso em flagrante com 38 porções de cocaína; adolescente descartou sacola com drogas e dinheiro durante a abordagem
Homem foi preso em flagrante com 38 porções de cocaína; adolescente descartou sacola com drogas e dinheiro durante a abordagem

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu 46 porções de substância análoga à cocaína e prendeu um homem por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (20). Uma adolescente também foi apreendida durante a ocorrência.

O flagrante ocorreu por volta das 4h50, nas imediações da Praça Allan Kardec, no bairro Planalto. A abordagem começou após guardas notarem a atitude suspeita de um casal em frente a um posto de combustível na rua São Bernardo. Durante a aproximação, a adolescente descartou uma sacola plástica, onde foram encontrados oito invólucros da droga e R$ 160 em dinheiro.

Na sequência, com apoio de outra equipe, um homem adulto foi abordado. Ele carregava uma segunda sacola contendo 38 porções da mesma substância. Diante das evidências, foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial, onde o Boletim de Ocorrência foi registrado.

A adolescente, que já possuía histórico de envolvimento em outro crime, foi apreendida e encaminhada para a Fundação Casa.

De acordo com a GCM, a ação faz parte do patrulhamento intensificado na Praça Allan Kardec e arredores, determinado pela Secretaria de Segurança Pública desde janeiro deste ano, após denúncia do Ministério Público sobre a prática de tráfico de drogas no local.

