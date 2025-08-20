Dupla acusada de tentativa de homicídio será julgada em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba julga, nesta quinta-feira, 21, às 9h, os réus Daniel Barbosa de Souza e Caique Junio de Souza Soares, acusados de tentativa de homicídio qualificado contra Jefferson Antônio Ferreira. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público. De acordo com os autos, Davi Moura de Oliveira, também denunciado no caso, já foi julgado e condenado pelo crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 4 de abril de 2020, a vítima foi alvo de aproximadamente 20 disparos de arma de fogo na rua Sílvio Russo, no bairro Hilda Mandarino. Jefferson foi atingido em diversas partes do corpo e sobreviveu após ser socorrido e submetido a cirurgias de emergência.

As investigações apontam que Daniel e Davi foram os executores dos disparos, enquanto Caíque teria sido o mandante do crime, motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas. Um adolescente também teria participado da ação, conduzindo o veículo usado na emboscada.