Dupla acusada de tentativa de homicídio será julgada em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba julga, nesta quinta-feira, 21, às 9h, os réus Daniel Barbosa de Souza e Caique Junio de Souza Soares, acusados de tentativa de homicídio qualificado contra Jefferson Antônio Ferreira. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público. De acordo com os autos, Davi Moura de Oliveira, também denunciado no caso, já foi julgado e condenado pelo crime.
Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 4 de abril de 2020, a vítima foi alvo de aproximadamente 20 disparos de arma de fogo na rua Sílvio Russo, no bairro Hilda Mandarino. Jefferson foi atingido em diversas partes do corpo e sobreviveu após ser socorrido e submetido a cirurgias de emergência.
As investigações apontam que Daniel e Davi foram os executores dos disparos, enquanto Caíque teria sido o mandante do crime, motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas. Um adolescente também teria participado da ação, conduzindo o veículo usado na emboscada.
Na ocasião, foram apreendidas duas armas de fogo com Davi - uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 -, posteriormente identificadas como as utilizadas no ataque, segundo laudos periciais.
O caso é conduzido pelo 12º Promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, autor da denúncia que levou os réus a julgamento. O magistrado responsável pela sessão será o juiz Danilo Brait, da 3ª Vara Criminal.
A sessão desta quinta-feira representa a etapa em que os jurados decidirão sobre a responsabilidade dos acusados pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor, ambos previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.