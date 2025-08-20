Escorpião-amarelo lidera registros e acende alerta em Araçatuba

A Secretaria de Saúde de Araçatuba emitiu alerta diante do aumento dos acidentes com escorpiões na cidade. Até 15 de agosto, já foram registrados 633 casos, todos sem ocorrência de morte. A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) mantém ações de prevenção e orientação à população.
Entre janeiro e junho, os acidentes cresceram 15,62% em relação ao mesmo período de 2024. Neste ano, foram 607 ocorrências até julho, contra 525 no ano anterior. Em todo o ano de 2024, 1.025 pessoas foram atendidas após picadas, também sem óbitos.
Como prevenir
Medidas simples ajudam a reduzir riscos: instalar telas em ralos e pias; manter quintais limpos e sem entulho; evitar lixo acumulado, que atrai baratas, principal alimento do escorpião. Também é recomendado vedar frestas, afastar camas das paredes, proteger portas e janelas, além de sacudir roupas e calçados antes do uso.
Segundo o gerente de campo da UVZ, Guilherme Santos, inseticidas não são eficazes. “O Ministério da Saúde não recomenda o uso de produtos químicos, pois eles podem apenas dispersar o animal e aumentar os acidentes. A prevenção ainda é a melhor arma”, afirmou.
Atendimento
Em caso de picada, a orientação é procurar imediatamente a Santa Casa de Araçatuba, que dispõe de soro antiescorpiônico e equipe especializada. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação.
A dor intensa é o sintoma mais comum, mas podem ocorrer vômitos, suor excessivo, inchaço e alterações cardíacas e respiratórias. Crianças pequenas, idosos e gestantes integram o grupo de maior risco.
Ações de controle
Equipes de combate às endemias atuam em imóveis onde há notificações, orientando moradores e realizando buscas. A espécie mais encontrada é o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), considerado o mais perigoso, que mede até 7 centímetros e apresenta cauda e pernas amareladas.
A recomendação é não manusear o animal diretamente. O contato deve ser feito pelo telefone (18) 3636-1084. Caso seja necessário capturá-lo, utilize pinça longa e recipiente com tampa, sempre com cautela.
