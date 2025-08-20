Escorpião-amarelo lidera registros e acende alerta em Araçatuba

A Secretaria de Saúde de Araçatuba emitiu alerta diante do aumento dos acidentes com escorpiões na cidade. Até 15 de agosto, já foram registrados 633 casos, todos sem ocorrência de morte. A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) mantém ações de prevenção e orientação à população.

Entre janeiro e junho, os acidentes cresceram 15,62% em relação ao mesmo período de 2024. Neste ano, foram 607 ocorrências até julho, contra 525 no ano anterior. Em todo o ano de 2024, 1.025 pessoas foram atendidas após picadas, também sem óbitos.

Como prevenir

Medidas simples ajudam a reduzir riscos: instalar telas em ralos e pias; manter quintais limpos e sem entulho; evitar lixo acumulado, que atrai baratas, principal alimento do escorpião. Também é recomendado vedar frestas, afastar camas das paredes, proteger portas e janelas, além de sacudir roupas e calçados antes do uso.