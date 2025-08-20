PRF apreende mais de 55 kg de drogas em operação na Rondon

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária no início da noite desta terça-feira, 19, resultou na apreensão de mais de 55 quilos de entorpecentes na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. A ação ocorreu por volta das 18h40, na altura do km 541.

De acordo com a ocorrência, os agentes abordaram um Citroën C3 ocupado por dois homens, de 35 e 29 anos, durante a Operação Impacto. Durante a revista, foram encontrados no porta-malas 53 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilos, além de cerca de 40 gramas de haxixe.

Os dois ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Araçatuba. No local, o passageiro de 29 anos assumiu ser o dono da droga, sendo autuado em flagrante por tráfico. Já o condutor, sem passagens anteriores pela Justiça, prestou depoimento e foi liberado.