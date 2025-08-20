Novos radares começam a operar em rodovias da região de Araçatuba

A partir desta quarta-feira, 20, entra em funcionamento o radar de fiscalização eletrônica no km 16 da rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui, nas proximidades do pontilhão de acesso à Marechal Rondon (SP-300), no bairro Colinas. O trecho possui mão dupla e limite de 60 km/h.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), este é um dos 34 novos radares que passam a operar nesta data em rodovias estaduais não concedidas, somando-se aos 50 que começaram a funcionar no último dia 12.

Além de Birigui, a medida atinge outras cidades da região de Araçatuba e do interior paulista, com destaque para Santa Fé do Sul (SP-320), José Bonifácio (SP-425), Iacanga (SP-321), Reginópolis (SP-331), Lins (SP-381) e Bauru (SP-321). No total, o contrato prevê a instalação de 649 equipamentos, definidos a partir de estudos técnicos que consideram índices de acidentes, excesso de velocidade e pontos críticos.