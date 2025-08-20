Birigui promove mutirão de Papanicolau no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui, realizará no sábado, 23, um plantão especial dedicado à coleta do exame de Papanicolau. O atendimento será feito no Ambulatório da Saúde da Mulher, no antigo prédio do pronto-socorro, e não exige marcação prévia.

O exame é direcionado a todas as mulheres que já tiveram relação sexual e continua sendo um dos métodos mais eficazes para a detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero.

O atendimento acontecerá das 7h30 às 13h. Para participar, as pacientes devem levar documento de identidade com foto e, se possível, o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).