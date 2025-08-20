Birigui promove mutirão de Papanicolau no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui, realizará no sábado, 23, um plantão especial dedicado à coleta do exame de Papanicolau. O atendimento será feito no Ambulatório da Saúde da Mulher, no antigo prédio do pronto-socorro, e não exige marcação prévia.
O exame é direcionado a todas as mulheres que já tiveram relação sexual e continua sendo um dos métodos mais eficazes para a detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero.
O atendimento acontecerá das 7h30 às 13h. Para participar, as pacientes devem levar documento de identidade com foto e, se possível, o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).
O exame Papanicolau é fundamental para a saúde da mulher, pois permite identificar precocemente alterações nas células do colo do útero, inclusive lesões que podem evoluir para o câncer. A realização periódica desse exame possibilita um diagnóstico rápido e eficaz, aumentando as chances de tratamento e cura, além de contribuir para a prevenção de doenças do sistema reprodutivo feminino. Por isso, é recomendado que mulheres sexualmente ativas façam o exame regularmente, conforme orientação médica.
Entre os sintomas que podem indicar alterações no colo do útero estão sangramentos fora do período menstrual, dor durante as relações sexuais, corrimento com odor desagradável e dores pélvicas persistentes.
Quando detectadas alterações, o tratamento varia de acordo com o estágio da lesão, podendo incluir acompanhamento clínico, uso de medicamentos, procedimentos de cauterização ou até cirurgias mais complexas.
Quanto mais cedo a doença for identificada, mais simples e eficaz será o tratamento, reforçando a importância do Papanicolau como medida preventiva.
