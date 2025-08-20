Mais de 3 mil pessoas regularizaram sepulturas em Araçatuba

O chamamento público realizado no Cemitério Municipal Recanto de Paz, em Araçatuba, mobilizou a cidade e mostrou a preocupação das famílias com a preservação da memória de seus entes queridos. Durante o período de 30 dias, mais de 3 mil pessoas compareceram ao local para atualizar documentos, obter alvarás e realizar reparos em túmulos.

A ação foi voltada, principalmente, para sepulturas em estado de abandono, muitas delas sem identificação e com estruturas comprometidas. O processo permitiu que os responsáveis regularizassem a situação, evitando a desapropriação e assegurando a preservação dos restos mortais.

Embora o chamamento tenha ocorrido no Recanto de Paz, localizado na rua Wandenkolk, no bairro Rosele, a mobilização também impactou o Cemitério da Saudade, na avenida Saudade, na Vila Estádio, onde muitas famílias aproveitaram para reforçar os cuidados com os jazigos.