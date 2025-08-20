Mais de 3 mil pessoas regularizaram sepulturas em Araçatuba

O chamamento público realizado no Cemitério Municipal Recanto de Paz, em Araçatuba, mobilizou a cidade e mostrou a preocupação das famílias com a preservação da memória de seus entes queridos. Durante o período de 30 dias, mais de 3 mil pessoas compareceram ao local para atualizar documentos, obter alvarás e realizar reparos em túmulos.
A ação foi voltada, principalmente, para sepulturas em estado de abandono, muitas delas sem identificação e com estruturas comprometidas. O processo permitiu que os responsáveis regularizassem a situação, evitando a desapropriação e assegurando a preservação dos restos mortais.
Embora o chamamento tenha ocorrido no Recanto de Paz, localizado na rua Wandenkolk, no bairro Rosele, a mobilização também impactou o Cemitério da Saudade, na avenida Saudade, na Vila Estádio, onde muitas famílias aproveitaram para reforçar os cuidados com os jazigos.
O balanço da Secretaria de Administração mostrou resultados expressivos: 154 túmulos foram regularizados, 108 exumações concluídas e 23 restos mortais transferidos para o ossuário coletivo. Ainda permanecem em andamento 41 processos, que aguardam manutenção antes de serem disponibilizados novamente para concessão temporária.
As sepulturas incluídas no edital abrangem diversas quadras do Recanto de Paz, como 10, 10A, AA, A1, BL2, BO1 e 17, entre outras. Os túmulos que não tiveram procura dos responsáveis ao longo do período serão desapropriados pelo município, com transferência dos restos mortais para o ossuário coletivo de forma identificada, garantindo a possibilidade de localização futura.
Após esse processo, os jazigos serão reformados e adaptados com novas gavetas, sendo posteriormente disponibilizados para concessão temporária de até três anos a famílias que não possuem túmulos próprios.
Mesmo com o fim oficial do chamamento, a administração dos cemitérios continua recebendo interessados em regularizar documentos ou realizar reparos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, tanto no Recanto de Paz quanto no Cemitério da Saudade.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.