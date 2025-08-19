19 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TRÁFICO

Homem é preso com drogas e balança em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão ocorreu no centro da cidade; suspeito estava com crack, maconha e cocaína, além de balança de precisão
Apreensão ocorreu no centro da cidade; suspeito estava com crack, maconha e cocaína, além de balança de precisão

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar na região central de Buritama, na hora do almoço desta segunda-feira (19).

De acordo com a PM, o suspeito foi visto entregando algo a um indivíduo já conhecido como usuário de entorpecentes. O usuário conseguiu fugir, mas o homem foi abordado no quintal de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram porções de crack e maconha em seu bolso.

Com a autorização da moradora, a equipe realizou buscas no interior do imóvel e localizou mais entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, além de uma balança digital e sementes de maconha.

Para garantir a segurança da ocorrência, o suspeito foi algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários