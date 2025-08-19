Homem é preso com drogas e balança em Buritama

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar na região central de Buritama, na hora do almoço desta segunda-feira (19).

De acordo com a PM, o suspeito foi visto entregando algo a um indivíduo já conhecido como usuário de entorpecentes. O usuário conseguiu fugir, mas o homem foi abordado no quintal de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram porções de crack e maconha em seu bolso.

Com a autorização da moradora, a equipe realizou buscas no interior do imóvel e localizou mais entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, além de uma balança digital e sementes de maconha.