Homem é preso com drogas e balança em Buritama

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar na região central de Buritama, na hora do almoço desta segunda-feira (19).
De acordo com a PM, o suspeito foi visto entregando algo a um indivíduo já conhecido como usuário de entorpecentes. O usuário conseguiu fugir, mas o homem foi abordado no quintal de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram porções de crack e maconha em seu bolso.
Com a autorização da moradora, a equipe realizou buscas no interior do imóvel e localizou mais entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, além de uma balança digital e sementes de maconha.
Para garantir a segurança da ocorrência, o suspeito foi algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. O indiciado permanece à disposição da Justiça.
