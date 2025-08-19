Araçatuba aprova Libras em hospitais de urgência e emergência

A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou projeto de lei que incentiva a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em hospitais de médio e grande porte da cidade, durante atendimentos de urgência e emergência. O serviço poderá ser prestado de forma presencial ou remota, garantindo o atendimento adequado a pessoas surdas.

De autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), a medida autoriza ainda que o município, dentro da disponibilidade orçamentária, promova campanhas de conscientização e incentivo à formação de profissionais intérpretes, em parceria com instituições públicas e privadas.

Na justificativa, a parlamentar destacou que o acesso à comunicação é um direito humano fundamental e que, no contexto hospitalar, pode representar a diferença entre a vida e a morte. Ela lembrou que pessoas surdas frequentemente enfrentam barreiras graves ao buscar atendimento médico, o que compromete diagnósticos e tratamentos.