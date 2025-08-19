Câmara adia votação sobre honorários de secretário jurídico

A Câmara Municipal de Araçatuba decidiu adiar por duas sessões a votação do projeto de lei, de autoria do prefeito Lucas Zanatta (PL), que retira o secretário de Assuntos Jurídicos do rateio de honorários de sucumbência da Procuradoria do Município.
O pedido de adiamento foi feito pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade) durante a 25ª sessão ordinária desta segunda-feira (18). A proposta, segundo documentos encaminhados ao Legislativo, partiu do próprio secretário Arthur Bezerra de Souza Júnior.
Questionamentos e denúncia
Boatto justificou o pedido afirmando que há uma denúncia em análise na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Controle de Constitucionalidade, apresentada pelo Observatório Social do Brasil – Araçatuba (OBS) em 6 de junho. A entidade questiona o direito do secretário, que ocupa cargo comissionado, de receber honorários.
Embora a lei municipal de 2017 preveja o benefício, o OBS sustenta que o pagamento é irregular. Dados do Portal da Transparência apontam que o ex-secretário Fábio Leite Franco recebeu mais de R$ 700 mil, enquanto o atual já havia acumulado R$ 33 mil até junho deste ano. A entidade pede a devolução dos valores e a redistribuição entre os 15 procuradores municipais.
A Subprocuradoria instaurou o procedimento preliminar conhecido como Notícia de Fato para avaliar a constitucionalidade da lei. Em resposta, tanto a Procuradoria Legislativa da Câmara quanto a Procuradoria do Município emitiram parecer favorável à legalidade do dispositivo.
Mesmo assim, Boatto defendeu cautela: “Se há uma denúncia e pareceres divergentes, precisamos de mais tempo para analisar o tema com segurança”.
Impacto da proposta
Na prática, a proposta do Executivo revoga trecho da Lei Municipal nº 7.339/2011, alterada em 2017, que inclui o secretário de Assuntos Jurídicos no rateio. O próprio Arthur Bezerra reconheceu que, apesar da legislação vigente, o Tribunal de Justiça tem entendimento pela inconstitucionalidade do pagamento a ocupantes de cargos comissionados.
Caso o projeto seja aprovado, o secretário deixará de receber cerca de R$ 8 mil por mês em honorários.
