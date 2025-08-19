Câmara adia votação sobre honorários de secretário jurídico

A Câmara Municipal de Araçatuba decidiu adiar por duas sessões a votação do projeto de lei, de autoria do prefeito Lucas Zanatta (PL), que retira o secretário de Assuntos Jurídicos do rateio de honorários de sucumbência da Procuradoria do Município.

O pedido de adiamento foi feito pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade) durante a 25ª sessão ordinária desta segunda-feira (18). A proposta, segundo documentos encaminhados ao Legislativo, partiu do próprio secretário Arthur Bezerra de Souza Júnior.

Questionamentos e denúncia

Boatto justificou o pedido afirmando que há uma denúncia em análise na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Controle de Constitucionalidade, apresentada pelo Observatório Social do Brasil – Araçatuba (OBS) em 6 de junho. A entidade questiona o direito do secretário, que ocupa cargo comissionado, de receber honorários.