19 de agosto de 2025
LEGISLATIVO

Câmara adia votação sobre honorários de secretário jurídico

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Projeto do prefeito Lucas Zanatta que exclui secretário do rateio será votado após análise de denúncias e pareceres jurídicos
Projeto do prefeito Lucas Zanatta que exclui secretário do rateio será votado após análise de denúncias e pareceres jurídicos

A Câmara Municipal de Araçatuba decidiu adiar por duas sessões a votação do projeto de lei, de autoria do prefeito Lucas Zanatta (PL), que retira o secretário de Assuntos Jurídicos do rateio de honorários de sucumbência da Procuradoria do Município.

O pedido de adiamento foi feito pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade) durante a 25ª sessão ordinária desta segunda-feira (18). A proposta, segundo documentos encaminhados ao Legislativo, partiu do próprio secretário Arthur Bezerra de Souza Júnior.

Questionamentos e denúncia

Boatto justificou o pedido afirmando que há uma denúncia em análise na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Controle de Constitucionalidade, apresentada pelo Observatório Social do Brasil – Araçatuba (OBS) em 6 de junho. A entidade questiona o direito do secretário, que ocupa cargo comissionado, de receber honorários.

Embora a lei municipal de 2017 preveja o benefício, o OBS sustenta que o pagamento é irregular. Dados do Portal da Transparência apontam que o ex-secretário Fábio Leite Franco recebeu mais de R$ 700 mil, enquanto o atual já havia acumulado R$ 33 mil até junho deste ano. A entidade pede a devolução dos valores e a redistribuição entre os 15 procuradores municipais.

A Subprocuradoria instaurou o procedimento preliminar conhecido como Notícia de Fato para avaliar a constitucionalidade da lei. Em resposta, tanto a Procuradoria Legislativa da Câmara quanto a Procuradoria do Município emitiram parecer favorável à legalidade do dispositivo.

Mesmo assim, Boatto defendeu cautela: “Se há uma denúncia e pareceres divergentes, precisamos de mais tempo para analisar o tema com segurança”.

Impacto da proposta

Na prática, a proposta do Executivo revoga trecho da Lei Municipal nº 7.339/2011, alterada em 2017, que inclui o secretário de Assuntos Jurídicos no rateio. O próprio Arthur Bezerra reconheceu que, apesar da legislação vigente, o Tribunal de Justiça tem entendimento pela inconstitucionalidade do pagamento a ocupantes de cargos comissionados.

Caso o projeto seja aprovado, o secretário deixará de receber cerca de R$ 8 mil por mês em honorários.

