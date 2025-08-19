Incêndio destrói área equivalente a 70 campos de futebol

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta segunda-feira (18) uma área de preservação permanente, além de lavouras de cana-de-açúcar e pastagens em São João do Iracema, a cerca de 95 km de Araçatuba. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu aproximadamente 50 hectares, o que equivale a cerca de 70 campos de futebol.
Equipes da Defesa Civil e brigadistas de usinas foram acionados para conter as chamas e impedir que o fogo avançasse para outras áreas produtivas e de vegetação nativa. Apesar da gravidade, não houve registro de feridos.
A estiagem prolongada, associada à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas registradas nos últimos dias, favoreceu a propagação do incêndio, dificultando o trabalho das equipes.
Autoridades reforçam que este período é considerado crítico para a ocorrência de queimadas e orientam a população a redobrar os cuidados, evitando o uso de fogo em atividades rurais e denunciando qualquer foco de incêndio às autoridades competentes.
