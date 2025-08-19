Nove animais são encontrados mortos em casa no Umuarama

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba registrou, nessa segunda-feira (18), uma ocorrência de maus-tratos a animais em uma casa localizada na rua Josefina Mungo, bairro Umuarama. O caso foi acompanhado por agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por peritos criminais.

No domingo, 17, equipes já haviam visitado o imóvel e encontraram cerca de 20 cães sem acesso a água e comida. Com ajuda de uma clínica veterinária, os animais receberam alimentação emergencial.

Na vistoria completa realizada no dia seguinte, foram encontrados 38 animais, entre cães e gatos, sendo que nove estavam mortos – três cães e seis felinos.