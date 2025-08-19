Nove animais são encontrados mortos em casa no Umuarama

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba registrou, nessa segunda-feira (18), uma ocorrência de maus-tratos a animais em uma casa localizada na rua Josefina Mungo, bairro Umuarama. O caso foi acompanhado por agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por peritos criminais.
No domingo, 17, equipes já haviam visitado o imóvel e encontraram cerca de 20 cães sem acesso a água e comida. Com ajuda de uma clínica veterinária, os animais receberam alimentação emergencial.
Na vistoria completa realizada no dia seguinte, foram encontrados 38 animais, entre cães e gatos, sendo que nove estavam mortos – três cães e seis felinos.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas das mortes. O delegado de plantão determinou que os gatos passem por exames de necropsia, a serem realizados pela Unesp.
De acordo com informações apuradas, os moradores da residência já haviam sido presos em outra ocorrência. Na ocasião, um parente ficou responsável por cuidar dos animais, mas não há confirmação se buscou ajuda junto a protetores independentes, como havia sido solicitado.
