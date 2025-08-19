19 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
38 ANIMAIS NA CASA

Nove animais são encontrados mortos em casa no Umuarama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Polícia e CCZ apuram maus-tratos após flagrante de 38 cães e gatos em residência de Araçatuba
Polícia e CCZ apuram maus-tratos após flagrante de 38 cães e gatos em residência de Araçatuba

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba registrou, nessa segunda-feira (18), uma ocorrência de maus-tratos a animais em uma casa localizada na rua Josefina Mungo, bairro Umuarama. O caso foi acompanhado por agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por peritos criminais.

No domingo, 17, equipes já haviam visitado o imóvel e encontraram cerca de 20 cães sem acesso a água e comida. Com ajuda de uma clínica veterinária, os animais receberam alimentação emergencial.

Na vistoria completa realizada no dia seguinte, foram encontrados 38 animais, entre cães e gatos, sendo que nove estavam mortos – três cães e seis felinos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas das mortes. O delegado de plantão determinou que os gatos passem por exames de necropsia, a serem realizados pela Unesp.

De acordo com informações apuradas, os moradores da residência já haviam sido presos em outra ocorrência. Na ocasião, um parente ficou responsável por cuidar dos animais, mas não há confirmação se buscou ajuda junto a protetores independentes, como havia sido solicitado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários