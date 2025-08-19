Estuprador em série na região é condenado a 75 anos de prisão

A Justiça de Promissão, a cerca de 80 km de Araçatuba, condenou um homem de 60 anos, acusado de abusos sexuais em série, a cumprir 75 anos de prisão, no sábado, 16.
De acordo com as investigações, o réu convencia as vítimas, todas crianças, oferecendo passeios a cavalo e pequenas quantias em dinheiro, que variavam de R$ 1 a R$ 5, após os crimes.
A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Ely Bernal e causou grande impacto na comunidade local, devido à gravidade e à reincidência do acusado.
Segundo o Ministério Público, o homem já estava preso durante o processo e é considerado reincidente específico em crimes sexuais contra menores.
Os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024, período em que se consolidaram as provas que resultaram na sentença.
