Justiça dá 1 ano para Guararapes eliminar filas na saúde

A Justiça determinou que a Prefeitura de Guararapes e o governo do estado de São Paulo têm 12 meses para zerar as filas de consultas e cirurgias eletivas de pacientes cadastrados até a data da decisão, proferida em 30 de julho de 2025.

A sentença, resultado de ação movida pelo Ministério Público a pedido do promotor Guilherme Palu, exige que em até 60 dias seja entregue um plano de ação com a revisão completa das listas de espera, cronograma mensal e definição clara de responsabilidades entre município e Estado.

O despacho também confirma uma liminar anterior que já obrigava o Poder Público a, em 180 dias, garantir atendimento médico e realização de exames de média e alta complexidade para pacientes que, em fevereiro, aguardavam há mais de seis meses.