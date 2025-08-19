Júri em Birigui julga dois réus por homicídio em Brejo Alegre

A 2ª Vara Criminal de Birigui realiza sessão do Tribunal do Júri, nesta terça-feira, 19, para julgar Gilmar Pedro Rodrigues e Marcelo Hiroshi Kanetomi, acusados de envolvimento no homicídio de Vagno Dias da Silva, ocorrido em 7 de março de 2020, em Brejo Alegre. O julgamento é aberto ao público.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Gilmar teria executado Vagno após uma série de desentendimentos motivados pelo consumo de álcool e uma discussão em um bar, cerca de um mês antes do crime. Na ocasião, a vítima teria tentado pegar a carteira de Gilmar durante um jogo de bilhar, gerando conflito entre os dois.

Ainda segundo a acusação, Gilmar decidiu matar Vagno e contou com a ajuda de Marcelo, que lhe emprestou um revólver calibre 38. Na madrugada do crime, Gilmar aguardou a vítima retornar para casa e efetuou vários disparos, que atingiram principalmente o tórax e o dorso da vítima, causando sua morte.