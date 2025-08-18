Adolescente fica ferido em briga com faca em escola de Birigui

Uma briga entre menores em uma escola do bairro Portal da Pérola II, em Birigui, mobilizou a Polícia Militar e equipes de atendimento nesta segunda-feira (18), por volta das 14h17. O caso ocorreu na Rua Wanderley Martins Vinhotti e envolveu o uso de uma faca.

De acordo com as equipes do CGP-4 e DEJEM, quando os policiais chegaram, a confusão já havia cessado. Três adolescentes estavam envolvidos, e um deles apresentava ferimento superficial no dedo indicador da mão esquerda. Nenhum dos participantes soube esclarecer a origem da faca ou as circunstâncias exatas do ferimento.

Os responsáveis legais foram acionados e compareceram ao local. Dois menores foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal, onde um deles recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.