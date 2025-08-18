19 de agosto de 2025
BRIGA NA ESCOLA

Adolescente fica ferido em briga com faca em escola de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Faca apreendida pela polícia após confusão entre menores em escola
Faca apreendida pela polícia após confusão entre menores em escola

Uma briga entre menores em uma escola do bairro Portal da Pérola II, em Birigui, mobilizou a Polícia Militar e equipes de atendimento nesta segunda-feira (18), por volta das 14h17. O caso ocorreu na Rua Wanderley Martins Vinhotti e envolveu o uso de uma faca.

De acordo com as equipes do CGP-4 e DEJEM, quando os policiais chegaram, a confusão já havia cessado. Três adolescentes estavam envolvidos, e um deles apresentava ferimento superficial no dedo indicador da mão esquerda. Nenhum dos participantes soube esclarecer a origem da faca ou as circunstâncias exatas do ferimento.

Os responsáveis legais foram acionados e compareceram ao local. Dois menores foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal, onde um deles recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

As demais partes foram conduzidas ao Distrito Policial, com apoio do CGP-4. Após ouvir os relatos, o delegado de plantão registrou a ocorrência como lesão corporal mútua (artigo 129 do Código Penal) e liberou todos os envolvidos.

