Tentativa de roubo em Birigui termina com prisão de suspeito

Um homem de 19 anos foi preso nesta segunda-feira (18) após tentar roubar um estabelecimento comercial na Rua Azul, bairro Toselar, em Birigui. A ação rápida da Polícia Militar resultou na detenção do suspeito e na apreensão dos objetos usados no crime.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via COPOM e, no local, obteve características do autor e imagens de monitoramento que mostravam suas roupas. Durante patrulhamento pela provável rota de fuga, os policiais encontraram um homem com vestimentas semelhantes. Ao notar a presença da viatura, ele correu para dentro de uma residência, onde acabou abordado com a autorização do morador.

Dentro do imóvel, foram apreendidos uma blusa preta com capuz, uma faca com cabo queimado, uma camiseta azul de manga longa, uma calça jeans e um par de tênis — todos reconhecidos pela vítima e por uma testemunha como utilizados na tentativa de roubo. O suspeito apresentou contradições em seu relato e recebeu voz de prisão. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.