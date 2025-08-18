Vereadora propõe utilidade pública a ONG ligada a aliados

Uma informação recebida pela reportagem da Folha da Região/Sampi aponta que a vereadora Andréia do Nascimento Belmonte Vitorette, de Birigui, teria elaborado projeto de lei que concede o título de utilidade pública ao GRUPA – Grupo Unido pelos Animais, entidade da qual foi tesoureira até novembro de 2024.
O projeto, protocolado em 15 de julho de 2025, reconhece oficialmente a ONG, fundada em 2020, como de relevante interesse social. A medida permitirá à associação ampliar parcerias, captar recursos e firmar convênios com o poder público.
Na justificativa, a parlamentar destacou o trabalho da entidade, que já resgatou mais de mil animais em situação de vulnerabilidade e mantém atualmente cerca de 40 cães e gatos em seu abrigo. A ONG também promove campanhas de castração, vacinação e guarda responsável.
Apesar da relevância das ações, a autoria da proposta por uma ex-dirigente da entidade levanta questionamentos sobre possível conflito de interesses. Além da passagem de Andréia pela diretoria, a reportagem apurou que o presidente da ONG foi cabo eleitoral da vereadora em sua campanha ao Legislativo. Atualmente, a mãe de uma assessora de seu gabinete integra o quadro de membros da associação, e essa mesma assessora já ocupou a vice-presidência do GRUPA, ampliando a rede de vínculos pessoais entre a parlamentar e a instituição beneficiada.
O que diz a vereadora
Procurada, Andréia Vitorette afirmou que não há conflito de interesses, pois não integra mais a diretoria do GRUPA e atua em defesa da causa animal de forma ampla, em diálogo também com outras entidades de proteção, como Anjo Animal, Gatil e Protetores Independentes.
Ela ressaltou que a análise e a aprovação de projetos de lei passam pelo plenário da Câmara, onde cada proposta é avaliada em seu mérito, e lembrou que situações semelhantes já foram aprovadas sem impedimentos legais. Segundo a parlamentar, a proposta recebeu parecer jurídico favorável (Parecer nº 112/25), que reconheceu sua legalidade e constitucionalidade, além da aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
A vereadora explicou ainda que as demais instituições voltadas à causa animal em Birigui já haviam sido declaradas de utilidade pública em anos anteriores, restando apenas o GRUPA. Por isso, diz ela, o projeto foi protocolado em atendimento a uma solicitação de representantes da área.
Sobre a fiscalização, Andréia afirmou que cumprirá seu papel como vereadora para garantir a correta aplicação de eventuais recursos públicos, lembrando que todas as entidades beneficiadas devem prestar contas ao Legislativo, ao Executivo e aos órgãos de controle.
