Vereadora propõe utilidade pública a ONG ligada a aliados

Uma informação recebida pela reportagem da Folha da Região/Sampi aponta que a vereadora Andréia do Nascimento Belmonte Vitorette, de Birigui, teria elaborado projeto de lei que concede o título de utilidade pública ao GRUPA – Grupo Unido pelos Animais, entidade da qual foi tesoureira até novembro de 2024.

O projeto, protocolado em 15 de julho de 2025, reconhece oficialmente a ONG, fundada em 2020, como de relevante interesse social. A medida permitirá à associação ampliar parcerias, captar recursos e firmar convênios com o poder público.

Na justificativa, a parlamentar destacou o trabalho da entidade, que já resgatou mais de mil animais em situação de vulnerabilidade e mantém atualmente cerca de 40 cães e gatos em seu abrigo. A ONG também promove campanhas de castração, vacinação e guarda responsável.