Santa Casa realiza 6ª captação de órgãos do ano em Araçatuba

A Santa Casa de Araçatuba realizou nesse domingo, 17, a 6ª captação de órgãos do ano. A doadora foi uma paciente de 59 anos que teve morte cerebral confirmada no sábado, 16, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico.
Segundo a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, a família foi informada sobre o programa e autorizou o procedimento.
A cirurgia ocorreu no fim da tarde de domingo e foi conduzida por uma equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Foram captados rins, destinados a pacientes da Central Nacional de Transplantes, além do coração, para a retirada de válvulas usadas em cirurgias de substituição em pessoas com insuficiência cardíaca.
De acordo com a Santa Casa, esta foi a sexta captação de órgãos realizada em 2025 pela instituição.
