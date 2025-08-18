18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SAÚDE

Santa Casa realiza 6ª captação de órgãos do ano em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procedimento ocorreu nesse domingo, 17, após morte cerebral de paciente de 59 anos
Procedimento ocorreu nesse domingo, 17, após morte cerebral de paciente de 59 anos

A Santa Casa de Araçatuba realizou nesse domingo, 17, a 6ª captação de órgãos do ano. A doadora foi uma paciente de 59 anos que teve morte cerebral confirmada no sábado, 16, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico.

Segundo a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, a família foi informada sobre o programa e autorizou o procedimento.

A cirurgia ocorreu no fim da tarde de domingo e foi conduzida por uma equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Foram captados rins, destinados a pacientes da Central Nacional de Transplantes, além do coração, para a retirada de válvulas usadas em cirurgias de substituição em pessoas com insuficiência cardíaca.

De acordo com a Santa Casa, esta foi a sexta captação de órgãos realizada em 2025 pela instituição.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários