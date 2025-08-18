Pipa Sem Mortes da PM leva conscientização a creche em Andradina

Policiais militares realizaram uma palestra educativa na Creche Gerson Paulino, no bairro Gaspareli, em Andradina, na manhã da última sexta-feira, 15, dentro do projeto “Pipa Sem Mortes”.

Participaram da atividade o 2º sargento Prates, o cabo Ronaldo e a cabo Renata, que falaram para cerca de 40 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, além de colaboradores da instituição.

O grupo reforçou a importância de soltar pipas em locais seguros, sem o uso de cerol, e alertou sobre cuidados básicos para evitar acidentes, como não atravessar ruas sem atenção. A iniciativa teve caráter educativo e preventivo, envolvendo crianças e adultos na conscientização sobre práticas seguras no lazer infantil.