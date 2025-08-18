Réu vai a julgamento por homicídio da companheira em 2021

O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira, 19, às 9h, o julgamento de Carolino Aparecido Palma, acusado pelo Ministério Público de matar Liliane Batista de Souza, em 2021.

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Marcondes Mazzilli, o crime teria ocorrido após uma discussão, quando o réu desferiu golpes fatais contra a vítima.

A sessão será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, titular do Tribunal do Júri de Birigui.

Relembre o caso