18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
BIRIGUI

Réu vai a julgamento por homicídio da companheira em 2021

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Sessão está marcada para esta terça-feira (19), às 9h, no Fórum da cidade
O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira, 19, às 9h, o julgamento de Carolino Aparecido Palma, acusado pelo Ministério Público de matar Liliane Batista de Souza, em 2021.

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Marcondes Mazzilli, o crime teria ocorrido após uma discussão, quando o réu desferiu golpes fatais contra a vítima.

A sessão será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, titular do Tribunal do Júri de Birigui.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 21 de janeiro de 2021, na residência do casal, situada na rua Tamoio, no bairro Vila Troncoso, em Birigui. Na ocasião, Liliane Batista de Souza, de 28 anos, foi morta no quintal de casa. Vizinhos relataram ter ouvido os gritos de socorro da vítima e a encontraram ferida.

De acordo com a polícia, Liliane foi atacada com uma arma branca, que não foi localizada. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O marido, apontado como principal suspeito, foi visto na residência na noite do crime e não foi encontrado no local.

O caso teve grande repercussão na cidade, à época, e agora será analisado por um conselho de jurados, que decidirá pela condenação ou absolvição do acusado.

Comentários

