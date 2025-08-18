Polícia encontra mais de 1 kg de maconha em guarda-roupa de jovem

Policiais militares prenderam um jovem de 18 anos por tráfico de drogas em Andradina, na noite de domingo, 17, por volta das 23h20, no bairro Castanheira.

O suspeito foi abordado durante patrulhamento e portava uma balança de precisão e uma tesoura. Ele confessou que usava os objetos para fracionar drogas e revelou manter entorpecentes em sua residência.

Com autorização da família, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram mais de um quilo de maconha dentro de um guarda-roupa. O rapaz foi levado ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.