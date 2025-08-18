18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ANDRADINA

Polícia encontra mais de 1 kg de maconha em guarda-roupa de jovem

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Tijolo de 1,1 kg de maconha apreendido pela Polícia Militar
Tijolo de 1,1 kg de maconha apreendido pela Polícia Militar

Policiais militares prenderam um jovem de 18 anos por tráfico de drogas em Andradina, na noite de domingo, 17, por volta das 23h20, no bairro Castanheira.

O suspeito foi abordado durante patrulhamento e portava uma balança de precisão e uma tesoura. Ele confessou que usava os objetos para fracionar drogas e revelou manter entorpecentes em sua residência.

Com autorização da família, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram mais de um quilo de maconha dentro de um guarda-roupa. O rapaz foi levado ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários