Homem é preso com faca e cocaína após ameaçar mulher

Policiais militares prenderam um homem em Guararapes, na noite de domingo, 17, após ele ameaçar a mulher de morte no bairro Jardim Copacabana. Durante a abordagem, foram encontrados no veículo do suspeito uma faca, dinheiro e porções de cocaína.

Na condução até a delegacia, o homem danificou a viatura da PM. No distrito policial, permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria, perseguição, uso de drogas e dano qualificado.