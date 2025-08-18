18 de agosto de 2025
CRIME

Homem é preso com faca e cocaína após ameaçar mulher

Reprodução
Homem danificou a viatura da PM
Policiais militares prenderam um homem em Guararapes, na noite de domingo, 17, após ele ameaçar a mulher de morte no bairro Jardim Copacabana. Durante a abordagem, foram encontrados no veículo do suspeito uma faca, dinheiro e porções de cocaína.

Na condução até a delegacia, o homem danificou a viatura da PM. No distrito policial, permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria, perseguição, uso de drogas e dano qualificado.

