Menina de 8 anos aciona PM e ajuda a salvar mãe em Guararapes

Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica em Guararapes, na manhã de domingo, 17. A vítima foi agredida pelo companheiro dentro de casa, no bairro São Judas Tadeu I.
A filha da mulher, de 8 anos, presenciou as agressões e acionou a polícia. O suspeito foi preso em flagrante e levado ao plantão policial de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
