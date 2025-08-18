18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Menina de 8 anos aciona PM e ajuda a salvar mãe em Guararapes

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A filha da mulher, de 8 anos, presenciou as agressões e acionou a Polícia Militar
A filha da mulher, de 8 anos, presenciou as agressões e acionou a Polícia Militar

Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica em Guararapes, na manhã de domingo, 17. A vítima foi agredida pelo companheiro dentro de casa, no bairro São Judas Tadeu I.

A filha da mulher, de 8 anos, presenciou as agressões e acionou a polícia. O suspeito foi preso em flagrante e levado ao plantão policial de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários