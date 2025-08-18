18 de agosto de 2025
DROGAS

PM prende dois por tráfico com 65 porções de cocaína em Araçatuba

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Araçatuba, na manhã de domingo, 17.

A dupla foi flagrada no bairro Água Branca, enquanto recebia entorpecentes por cima do muro de uma residência. Durante a abordagem, a polícia encontrou 65 microtubos plásticos com cocaína.

No interior do imóvel, foram apreendidas mais porções da droga e dinheiro em espécie. Os homens foram levados ao distrito policial da cidade, onde permaneceram presos.

