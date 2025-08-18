PM prende dois por tráfico com 65 porções de cocaína em Araçatuba

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Araçatuba, na manhã de domingo, 17.

A dupla foi flagrada no bairro Água Branca, enquanto recebia entorpecentes por cima do muro de uma residência. Durante a abordagem, a polícia encontrou 65 microtubos plásticos com cocaína.

No interior do imóvel, foram apreendidas mais porções da droga e dinheiro em espécie. Os homens foram levados ao distrito policial da cidade, onde permaneceram presos.