Homem é preso acusado de ferir enteada de 15 anos com cadeado

Um homem de 45 anos foi detido na noite de sábado, 16, em Birigui, após ser acusado de agredir a enteada de 15 anos durante uma briga doméstica. De acordo com a ocorrência, ele teria arremessado um cadeado contra a adolescente, que sofreu um corte no rosto e precisou de atendimento médico.

A mãe da jovem relatou à polícia que a discussão começou por volta das 22h, quando o companheiro passou a fazer ameaças e ofensas verbais. Ao tentar defender a mãe, a garota acabou sendo atingida pelo objeto. Ela foi levada ao pronto-socorro, onde recebeu sutura interna e externa nos ferimentos.

O acusado negou a agressão e disse que o machucado teria sido causado pela filha mais velha de sua companheira, que também estava na casa. A versão, no entanto, foi contestada pela mãe da vítima, que afirmou já ter sofrido outras agressões em situações anteriores.