18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ESPETÁCULO

Ana Castela encerra rodeio de Buritama com show grátis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ana Castela
Ana Castela

O Buritama Rodeio Show encerra sua programação neste domingo (17) com entrada gratuita para o público. O evento, que começou na última quarta-feira (13), promete uma noite inesquecível de montarias e música.

A abertura dos portões está marcada para as 18h. Às 19h acontece a grande final do rodeio, reunindo os melhores competidores da edição. O ponto alto da festa será às 22h, quando a cantora Ana Castela sobe ao palco para encerrar o evento com um grande show.

Com acesso totalmente liberado, a expectativa é de arena lotada para prestigiar tanto a final das disputas quanto a apresentação da artista, fenômeno do agronejo.

O Buritama Rodeio Show, além de movimentar a economia e o turismo da cidade, consolidou-se como uma das festas mais aguardadas da região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários