Ana Castela encerra rodeio de Buritama com show grátis

O Buritama Rodeio Show encerra sua programação neste domingo (17) com entrada gratuita para o público. O evento, que começou na última quarta-feira (13), promete uma noite inesquecível de montarias e música.

A abertura dos portões está marcada para as 18h. Às 19h acontece a grande final do rodeio, reunindo os melhores competidores da edição. O ponto alto da festa será às 22h, quando a cantora Ana Castela sobe ao palco para encerrar o evento com um grande show.

Com acesso totalmente liberado, a expectativa é de arena lotada para prestigiar tanto a final das disputas quanto a apresentação da artista, fenômeno do agronejo.