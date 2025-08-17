Onça-parda é resgatada de armadilha em propriedade rural

Uma onça-parda (Puma concolor) foi resgatada na tarde de sábado (16) em uma fazenda localizada no bairro Cruzeiro, em Penápolis. O felino ficou preso em uma armadilha de aço instalada às margens do Ribeirão Bonito e corria risco de ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que realizava patrulhamento durante a Operação São Paulo Sem Fogo, o proprietário da área acionou as autoridades ao encontrar o animal preso. A equipe rapidamente se deslocou até o local e solicitou apoio do médico veterinário Carlos Augusto Colevati.

O profissional fez a avaliação clínica e constatou que a onça não apresentava lesões graves, mantendo boas condições de saúde. Com auxílio de protocolos de segurança e técnicas de manejo da fauna silvestre, o felino foi sedado, medicado e posteriormente solto em seu habitat natural.