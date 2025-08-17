17 de agosto de 2025
SOLTO EM AUDIÊNCIA

Homem com ficha criminal é solto após agredir namorada em Jales

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Suspeito com histórico criminal foi solto em audiência de custódia após juiz considerar medidas protetivas suficientes
Suspeito com histórico criminal foi solto em audiência de custódia após juiz considerar medidas protetivas suficientes

Um homem com diversas passagens pela polícia foi solto após audiência de custódia, mesmo sendo flagrado em vídeo agredindo e arrastando a namorada pelos cabelos em um posto de combustíveis de Jales. O caso aconteceu na quarta-feira (13) e gerou forte repercussão na cidade.

Nas imagens gravadas por testemunhas, é possível ver o suspeito, identificado como Márcio Leandro Botelho, desferindo tapas no rosto da vítima e puxando-a pelo chão. Apesar da violência, as pessoas presentes não intervieram para impedir as agressões.

De acordo com a decisão judicial, Márcio foi liberado porque não foi considerado um indivíduo de “especial periculosidade”. O magistrado determinou que ele cumpra medidas cautelares, como manter distância mínima de 100 metros da vítima, não ter qualquer tipo de contato com ela e não frequentar os mesmos locais.

Por serem vizinhos, o juiz ainda estabeleceu que o agressor deverá deixar a residência em que vivia. Uma terceira pessoa ficará responsável por retirar seus pertences e auxiliar na mudança.

Além desse episódio, Márcio já tem registros anteriores por homicídio culposo, lesão corporal e embriaguez ao volante. Ele chegou a ser preso em flagrante após a agressão, mas deixou a cadeia com a decisão judicial.

A defesa do suspeito ainda não se manifestou sobre o caso.

