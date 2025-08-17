Homem com ficha criminal é solto após agredir namorada em Jales

Um homem com diversas passagens pela polícia foi solto após audiência de custódia, mesmo sendo flagrado em vídeo agredindo e arrastando a namorada pelos cabelos em um posto de combustíveis de Jales. O caso aconteceu na quarta-feira (13) e gerou forte repercussão na cidade.

Nas imagens gravadas por testemunhas, é possível ver o suspeito, identificado como Márcio Leandro Botelho, desferindo tapas no rosto da vítima e puxando-a pelo chão. Apesar da violência, as pessoas presentes não intervieram para impedir as agressões.

De acordo com a decisão judicial, Márcio foi liberado porque não foi considerado um indivíduo de “especial periculosidade”. O magistrado determinou que ele cumpra medidas cautelares, como manter distância mínima de 100 metros da vítima, não ter qualquer tipo de contato com ela e não frequentar os mesmos locais.