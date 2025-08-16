17 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Guarda impede furto de cabos e apagão em praça próxima a estádio

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Quatro homens foram flagrados cortando fios, confessaram a tentativa e acabaram detidos pela equipe municipal
Quatro homens foram flagrados cortando fios, confessaram a tentativa e acabaram detidos pela equipe municipal

Quatro homens foram detidos na noite de sexta-feira (14) pela Guarda Municipal de Araçatuba, após serem flagrados tentando furtar cabos da rede elétrica na praça Vereador Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica, em frente ao estádio municipal Adhemar de Barros.

O caso aconteceu por volta das 21h30, quando o Centro de Operações da corporação recebeu denúncia de que fios estavam sendo cortados na caixa de energia, o que provocou um apagão no local.

Ao perceberem que tinham sido notados por moradores, os suspeitos fugiram. Com base nas características informadas por testemunhas, equipes localizaram o grupo pouco depois na avenida Pompeu de Toledo.

Segundo a Guarda, um dos homens carregava uma ferramenta usada para cortar os cabos. Todos confessaram o dano na rede elétrica e disseram que pretendiam voltar mais tarde para recolher o material.

Os detidos foram encaminhados ao plantão policial, mas não foi informado se permaneceram presos ou se foram liberados. A Prefeitura comunicou que a iluminação da praça já foi restabelecida.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários