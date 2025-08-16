Guarda impede furto de cabos e apagão em praça próxima a estádio

Quatro homens foram detidos na noite de sexta-feira (14) pela Guarda Municipal de Araçatuba, após serem flagrados tentando furtar cabos da rede elétrica na praça Vereador Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica, em frente ao estádio municipal Adhemar de Barros.

O caso aconteceu por volta das 21h30, quando o Centro de Operações da corporação recebeu denúncia de que fios estavam sendo cortados na caixa de energia, o que provocou um apagão no local.

Ao perceberem que tinham sido notados por moradores, os suspeitos fugiram. Com base nas características informadas por testemunhas, equipes localizaram o grupo pouco depois na avenida Pompeu de Toledo.