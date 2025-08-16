Guarda impede furto de cabos e apagão em praça próxima a estádio

Quatro homens foram detidos na noite de sexta-feira (14) pela Guarda Municipal de Araçatuba, após serem flagrados tentando furtar cabos da rede elétrica na praça Vereador Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica, em frente ao estádio municipal Adhemar de Barros.
O caso aconteceu por volta das 21h30, quando o Centro de Operações da corporação recebeu denúncia de que fios estavam sendo cortados na caixa de energia, o que provocou um apagão no local.
Ao perceberem que tinham sido notados por moradores, os suspeitos fugiram. Com base nas características informadas por testemunhas, equipes localizaram o grupo pouco depois na avenida Pompeu de Toledo.
Segundo a Guarda, um dos homens carregava uma ferramenta usada para cortar os cabos. Todos confessaram o dano na rede elétrica e disseram que pretendiam voltar mais tarde para recolher o material.
Os detidos foram encaminhados ao plantão policial, mas não foi informado se permaneceram presos ou se foram liberados. A Prefeitura comunicou que a iluminação da praça já foi restabelecida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.