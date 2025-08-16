Sábado de decisão: AEA confia em combinação para avançar

A fase de grupos da Copa Paulista 2025 chega ao seu capítulo decisivo neste sábado (16), às 15h, com todos os jogos da última rodada acontecendo de forma simultânea. No Grupo 1, a expectativa está voltada para a Associação Esportiva Araçatuba (AEA), que encerrou sua participação na semana passada e agora precisa torcer contra os concorrentes diretos para seguir viva na competição.

No duelo mais recente, a equipe empatou em casa por 1 a 1 diante do Grêmio Prudente, resultado que deixou o time com oito pontos em terceiro lugar na chave. A situação, porém, é delicada: como não entra mais em campo, o Araçatuba depende de uma combinação de resultados na rodada final para avançar.

Como fica a disputa

O Monte Azul, líder com 14 pontos, e o Grêmio Prudente, vice-líder com 13, já estão garantidos nas oitavas de final. Restam, portanto, duas vagas em aberto, disputadas por Araçatuba, Noroeste e Linense.

O Araçatuba só avança se o Noroeste perder ou se o Linense empatar ou perder. Caso o Linense vença, a decisão será no saldo de gols.

O Noroeste se classifica com um simples empate. Se perder, terá que torcer para que o Linense não goleie.

O Linense precisa vencer por boa margem ou contar com derrota do Noroeste.

Classificação do Grupo 1