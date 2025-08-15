Van que voltava de Birigui colide com carro e deixa nove feridos

Um grave acidente envolvendo um carro e uma van deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (15) na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), na altura de Neves Paulista. A colisão provocou a interdição parcial da pista.

Segundo apuração da Folha da Região/Sampi, a van retornava de Birigui, onde havia transportado trabalhadores na última quarta-feira, e seguia em direção a São José do Rio Preto quando foi atingida de frente por um carro. Com o impacto, o veículo de transporte tombou. Ambos os automóveis ficaram destruídos.

No carro, quatro ocupantes tiveram ferimentos graves, incluindo uma criança de 10 anos. Já na van, cinco passageiros sofreram ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Base de Rio Preto e para unidades de saúde de Mirassol e Monte Aprazível.