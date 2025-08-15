16 de agosto de 2025
ACIDENTE

Van que voltava de Birigui colide com carro e deixa nove feridos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Rafael Sanchez/TV TEM
Van tombou e carro ficou com a frente destruída após a colisão na SP-310
Van tombou e carro ficou com a frente destruída após a colisão na SP-310

Um grave acidente envolvendo um carro e uma van deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (15) na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), na altura de Neves Paulista. A colisão provocou a interdição parcial da pista.

Segundo apuração da Folha da Região/Sampi, a van retornava de Birigui, onde havia transportado trabalhadores na última quarta-feira, e seguia em direção a São José do Rio Preto quando foi atingida de frente por um carro. Com o impacto, o veículo de transporte tombou. Ambos os automóveis ficaram destruídos.

No carro, quatro ocupantes tiveram ferimentos graves, incluindo uma criança de 10 anos. Já na van, cinco passageiros sofreram ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Base de Rio Preto e para unidades de saúde de Mirassol e Monte Aprazível.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Durante a manhã, uma das faixas permaneceu interditada, causando congestionamento no trecho.

