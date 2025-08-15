Programa Moradia Segura oferece imóveis a policiais e agentes

O Governo de São Paulo lançou, nesta sexta-feira (15), o Programa Moradia Segura, iniciativa para facilitar o acesso à casa própria de policiais militares, civis, técnico-científicos e agentes penais. O edital já está disponível e as inscrições poderão ser feitas entre 25 de agosto e 30 de setembro, pelos sites da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).
O programa, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), oferece condições especiais para a compra de imóveis de até R$ 300 mil. Entre os benefícios estão taxas de juros de 0% para famílias com renda de até cinco salários mínimos e de 4% ao ano para renda entre cinco e dez salários mínimos.
Os contemplados poderão optar por duas modalidades:
- Carta de Crédito Individual (CCI): para compra de imóvel pronto, escolhido pelo próprio servidor;
- Carta de Crédito Associativa (CCA): para aquisição de imóveis construídos pela CDHU, na planta ou prontos.
A seleção será baseada em critérios como idade, número de filhos menores e inexistência de imóvel próprio. O programa prevê ainda subsídios de até R$ 60 mil e possibilidade de quitação antecipada, com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento.
Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, a ação representa “uma ferramenta concreta de valorização dos profissionais que estão na linha de frente no combate à criminalidade”. Já o secretário da SAP, Marcello Streifinger, afirmou que a medida “traz estabilidade e segurança às famílias dos heróis da vida real da sociedade paulista”.
De acordo com o governo, 90% dos servidores das áreas contempladas estão aptos a participar, o que amplia o alcance da iniciativa como política de valorização e apoio social aos agentes da segurança pública.
