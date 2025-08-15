Só Pra Contrariar e Bruna Viola animam Festa do Folclore

A cidade de Guararapes se prepara para um fim de semana de música e celebração da cultura popular brasileira. A Festa do Folclore acontece neste sábado (16) e domingo (17), no Campo Beira Linha, com entrada gratuita e programação para toda a família.

O grupo mineiro Só Pra Contrariar, referência do samba e pagode há mais de 35 anos, abre a festa no sábado, às 21h, com sucessos que marcaram época, como A Barata, Mineirinho, Depois do Prazer e Que Se Chama Amor.

No domingo, a atração principal será a sertaneja Bruna Viola, que sobe ao palco às 20h30 com músicas como 600 km, Se Você Voltar e Espero Mais. Antes, às 19h30, a cantora gospel Mayara Lima se apresenta. Para encerrar a festa, às 22h, sobem ao palco Henrique e Júnior e Ricardo Dias.