Homem é baleado com três tiros no tórax em Penápolis

Na madrugada desta sexta-feira (15), um homem identificado como J.W.A., de 35 anos, foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo na região do tórax, em via pública, no bairro Vila Rocha, em Penápolis.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h15 após receber a comunicação de que uma vítima de disparos havia dado entrada no Pronto Socorro Municipal, levada por familiares. Uma equipe da Policia Militar, em patrulhamento, se deslocou até o local dos fatos, na Rua Primeiro de Maio, próximo ao cruzamento com a Avenida Santa Casa.

De acordo com o relato de testemunhas, entre elas a mãe da namorada da vitima, o crime ocorreu quando a vítima saiu de sua residência e, pouco depois, foi encontrada caída na rua, já ferida. Não há informações sobre o autor dos disparos nem sobre a motivação.