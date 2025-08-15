Homem invade casa assistencial, arromba portas e come mantimentos

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, 15, após invadir a Casa Assistencial São Camilo, na tua Santa Teresa, em Birigui. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom, para atender a ocorrência de furto em andamento.
No local, os policiais cabo Ilan e cabo Aragão foram recebidos por um representante da instituição, que permitiu a entrada da equipe. Durante a vistoria, as câmeras de segurança foram encontradas cobertas por uma camiseta, e o suspeito foi localizado em uma das salas.
Com ele, foi apreendido um aparelho de pressão arterial. No imóvel, duas portas estavam danificadas, os ambientes revirados e parte dos mantimentos havia sido consumida, entre eles doces, leite e refrigerante. Segundo a PM, o homem aparentava estar eufórico e precisou ser algemado para garantir a segurança de todos.
A polícia apurou que o suspeito entrou no prédio ao escalar a fachada de um imóvel vizinho abandonado. Além disso, ele estava descumprindo medida cautelar que o proibia de permanecer em vias públicas durante a noite.
Após a prisão, o homem e os objetos apreendidos foram levados ao Plantão Policial. O delegado Rodolfo Freshi Bertolo registrou a ocorrência por dano e invasão de domicílio, liberando as partes após os procedimentos necessários. O caso será investigado pela polícia.
