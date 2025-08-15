Polícia prende homem com drogas e balança em Birigui

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira, 15, durante operação da Polícia Civil no bairro Cidade Jardim, em Birigui. A ação foi realizada pelo 1º Distrito Policial e cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
Na residência do suspeito, os investigadores encontraram 112,57 gramas de maconha em um pote de vidro dentro da geladeira e mais três porções da mesma droga, pesando 97,21 gramas, sobre o eletrodoméstico. No local, também havia uma balança de precisão. Durante a vistoria no quarto, foi localizada uma porção de cocaína, com 7,72 gramas.
O suspeito alegou ser usuário de maconha e cocaína, afirmando que os entorpecentes eram para consumo próprio e que utilizava a balança para conferir o peso do material que comprava.
Apesar da versão apresentada, o delegado Ícaro Oliveira Borges determinou a prisão em flagrante, fundamentando a decisão nos elementos reunidos durante a ação. Após registro da ocorrência, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguarda audiência de custódia.
