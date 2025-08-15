Araçatuba vota criação de pontos de apoio a motoristas de app

Na próxima segunda-feira, 18, às 19h, a Câmara Municipal de Araçatuba realizará a 25ª sessão ordinária do ano, com 13 projetos na pauta. Entre eles, dois que tratam diretamente da criação de espaços de descanso, alimentação e higiene para motoristas e entregadores que atuam por meio de aplicativos. As propostas, assinadas pelos vereadores Denilson Pichitelli (Republicanos) e Damião Brito (Rede), preveem a instalação desses pontos de apoio em diferentes regiões da cidade, com estrutura que inclui sanitários, vestiários, área de refeição, internet e estacionamento.

Segundo as justificativas, a medida busca melhorar as condições de trabalho desses profissionais, que muitas vezes enfrentam longas jornadas e condições climáticas adversas. Os textos também citam experiências positivas em outras cidades e ressaltam a importância do conforto e segurança para quem presta serviços essenciais à população e ao comércio local.

Outro item da pauta é um projeto de lei do Executivo que altera a legislação municipal para excluir o secretário de Assuntos Jurídicos do rateio dos honorários advocatícios recebidos pela Procuradoria. Atualmente, o valor é dividido entre os procuradores do município e o secretário da pasta. A mudança atende a um pedido do próprio titular, Arthur Bezerra de Souza Júnior, que considerou mais adequado juridicamente a retirada do cargo desse benefício.