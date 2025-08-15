Araçatuba vota criação de pontos de apoio a motoristas de app

Na próxima segunda-feira, 18, às 19h, a Câmara Municipal de Araçatuba realizará a 25ª sessão ordinária do ano, com 13 projetos na pauta. Entre eles, dois que tratam diretamente da criação de espaços de descanso, alimentação e higiene para motoristas e entregadores que atuam por meio de aplicativos. As propostas, assinadas pelos vereadores Denilson Pichitelli (Republicanos) e Damião Brito (Rede), preveem a instalação desses pontos de apoio em diferentes regiões da cidade, com estrutura que inclui sanitários, vestiários, área de refeição, internet e estacionamento.
Segundo as justificativas, a medida busca melhorar as condições de trabalho desses profissionais, que muitas vezes enfrentam longas jornadas e condições climáticas adversas. Os textos também citam experiências positivas em outras cidades e ressaltam a importância do conforto e segurança para quem presta serviços essenciais à população e ao comércio local.
Outro item da pauta é um projeto de lei do Executivo que altera a legislação municipal para excluir o secretário de Assuntos Jurídicos do rateio dos honorários advocatícios recebidos pela Procuradoria. Atualmente, o valor é dividido entre os procuradores do município e o secretário da pasta. A mudança atende a um pedido do próprio titular, Arthur Bezerra de Souza Júnior, que considerou mais adequado juridicamente a retirada do cargo desse benefício.
A proposta revoga um dispositivo da Lei Municipal nº 7.339/2011, modificada em 2017, e, se aprovada, passa a vigorar na data de sua publicação.
A Mesa Diretora assina duas matérias. Uma delas trata de correção de inciso da lei que dispõe sobre a reorganização da estrutura organizacional e administrativa da Câmara e a outra cria o Núcleo de Avaliação e Preservação Documental e Digital no Legislativo para a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos.
Vai para a segunda e última discussão o projeto de resolução dos vereadores Fernando Fabris (PL) e Edna Flor (Podemos), com modificações nas etapas das sessões ordinárias da Câmara de Araçatuba.
A sessão ordinária é transmitida ao vivo pela TV Câmara, no Canal 6 do Sistema Net Digital, e ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.
