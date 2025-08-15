PM Ambiental flagra criação ilegal de aves e jabutis

Durante patrulhamento realizado nessa quinta-feira, 14, a Polícia Militar Ambiental identificou a manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro em Mirandópolis. Entre os animais apreendidos, estavam dois papagaios-verdadeiros, um periquitão-maracanã e dois jabutis.
A ação resultou na lavratura de um Auto de Infração Ambiental, com aplicação de multa simples de R$ 2.500 ao responsável pela criação ilegal. A medida segue as normas que regulam a proteção da fauna brasileira.
De acordo com a corporação, manter animais da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental competente configura crime, conforme o Artigo 29 da Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes contra a fauna.
Os animais recolhidos foram encaminhados a locais adequados para cuidados especializados, seguindo as orientações dos órgãos ambientais, garantindo a preservação e o bem-estar das espécies.
A Polícia Ambiental reforça que práticas como essa prejudicam a biodiversidade e podem gerar sanções severas aos infratores, além de comprometer o equilíbrio ecológico da região.
