Birigui estuda expansão de linhas escolares e transporte público

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) realizou, no último dia 12, uma fiscalização detalhada no transporte coletivo de Birigui. A ação avaliou documentação dos veículos, funcionamento do ar-condicionado, limpeza, acessibilidade, segurança e bem-estar dos passageiros, constatando avanços significativos em relação às inspeções anteriores.
Durante a vistoria, a SMMU protocolou junto à concessionária uma proposta de ampliação de linhas solicitada pelo Senai, visando atender os estudantes que dependem do transporte público.
Entre as mudanças sugeridas, estão ajustes nas linhas 101 (amarela) – Portal do Parque, 103 (cinza) – Residencial Art Ville e 110 (vermelha) – Portal da Pérola, além da instalação de um ponto de ônibus próximo à instituição.
A proposta será analisada pelo Comtran em reunião marcada para o dia 21 de agosto, com expectativa de aprovação e início das alterações. A medida busca melhorar a mobilidade e garantir que os alunos tenham acesso facilitado às aulas, sem prejudicar outros usuários do transporte coletivo.
A fiscalização também comprovou que a concessionária passou a cumprir de forma mais rigorosa as exigências contratuais, incluindo a manutenção de uma garagem com infraestrutura adequada para estacionamento e conservação da frota, atendendo às normas de uso do solo e ambientais.
O secretário de Mobilidade Urbana afirmou que as medidas fazem parte de um planejamento mais amplo para expandir e modernizar a rede de transporte, atendendo às demandas de estudantes, trabalhadores e demais usuários da cidade.
