Birigui estuda expansão de linhas escolares e transporte público

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) realizou, no último dia 12, uma fiscalização detalhada no transporte coletivo de Birigui. A ação avaliou documentação dos veículos, funcionamento do ar-condicionado, limpeza, acessibilidade, segurança e bem-estar dos passageiros, constatando avanços significativos em relação às inspeções anteriores.

Durante a vistoria, a SMMU protocolou junto à concessionária uma proposta de ampliação de linhas solicitada pelo Senai, visando atender os estudantes que dependem do transporte público.

Entre as mudanças sugeridas, estão ajustes nas linhas 101 (amarela) – Portal do Parque, 103 (cinza) – Residencial Art Ville e 110 (vermelha) – Portal da Pérola, além da instalação de um ponto de ônibus próximo à instituição.