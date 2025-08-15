Polícia apreende arma e maconha em operação no bairro Jussara



Um homem foi preso na manhã dessa quinta-feira, 14, durante uma operação da Polícia Civil no bairro Jussara, em Araçatuba. A ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão.

Durante as buscas em um imóvel na rua América do Norte, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, além de um tijolo e duas porções de maconha.

O morador assumiu a posse da arma e da droga, sendo conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão confirmada pelo delegado responsável.