15 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Polícia apreende arma e maconha em operação no bairro Jussara

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Ação em Araçatuba prendeu um homem e cumpriu quatro mandados de busca
Ação em Araçatuba prendeu um homem e cumpriu quatro mandados de busca


Um homem foi preso na manhã dessa quinta-feira, 14, durante uma operação da Polícia Civil no bairro Jussara, em Araçatuba. A ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão.

Durante as buscas em um imóvel na rua América do Norte, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, além de um tijolo e duas porções de maconha.

O morador assumiu a posse da arma e da droga, sendo conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão confirmada pelo delegado responsável.

Ele permaneceu à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia. As investigações continuam para apurar eventuais ligações do suspeito com outros envolvidos no caso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários