Araçatuba terá mutirão para reconhecimento paternal gratuito

A Defensoria Pública de Araçatuba promove no sábado, 16, o mutirão “Meu Pai Tem Nome”, iniciativa nacional voltada a facilitar o reconhecimento de paternidade. De acordo com a Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), apenas neste ano, 123 crianças foram registradas sem o nome do pai em Araçatuba.

O atendimento será realizado na sede da Defensoria, na rua XV de Novembro, 395, no Centro, das 9h às 13h. Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente exames de DNA (quando indicados), orientação jurídica e auxílio para a regularização do registro civil de crianças, adolescentes e adultos que não possuem a informação paterna na certidão.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Defensoria de São Paulo.