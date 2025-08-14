14 de agosto de 2025
PATERNIDADE

Araçatuba terá mutirão para reconhecimento paternal gratuito

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Ação da Defensoria Pública oferece exames de DNA e regularização de registros para crianças e adultos sem o nome do pai na certidão
Ação da Defensoria Pública oferece exames de DNA e regularização de registros para crianças e adultos sem o nome do pai na certidão

A Defensoria Pública de Araçatuba promove no sábado, 16, o mutirão “Meu Pai Tem Nome”, iniciativa nacional voltada a facilitar o reconhecimento de paternidade. De acordo com a Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), apenas neste ano, 123 crianças foram registradas sem o nome do pai em Araçatuba.

O atendimento será realizado na sede da Defensoria, na rua XV de Novembro, 395, no Centro, das 9h às 13h. Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente exames de DNA (quando indicados), orientação jurídica e auxílio para a regularização do registro civil de crianças, adolescentes e adultos que não possuem a informação paterna na certidão.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Defensoria de São Paulo.

