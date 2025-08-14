Gato perde olho após ser baleado com chumbinho

Um caso de maus-tratos contra um animal doméstico mobilizou moradores de Urupês, a cerca de 180 km de Araçatuba, nesta semana. Um gato precisou passar por cirurgia de emergência após ser atingido por pelo menos sete disparos de chumbinho, o que resultou na retirada de um de seus olhos.

O tutor relatou que o felino havia desaparecido por cerca de 15 dias e retornou à propriedade rural onde vive com múltiplos ferimentos espalhados pelo corpo. O animal foi encaminhado a uma clínica veterinária na última sexta-feira, 8, onde exames identificaram perfurações na boca, atrás da orelha, na pata, no peito, no abdômen e até na região da coluna.

A cirurgia, realizada nessa terça-feira, 12, contou com a atuação conjunta de três veterinários - um cirurgião geral, um anestesista e um ortopedista -, além de um estagiário. Durante o procedimento, além do olho, também foram removidos projéteis alojados em diferentes partes do corpo. Segundo o médico responsável, a intervenção na coluna foi essencial para evitar danos à medula óssea.