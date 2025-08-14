PAT de Birigui oferece oportunidades de emprego em 14 áreas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Birigui anunciou a abertura de 19 vagas de emprego distribuídas em 14 funções distintas, abrangendo áreas como administração, atendimento, indústria, tecnologia e vendas.

As candidaturas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação ficam sob responsabilidade direta das empresas que ofertam as vagas.

O atendimento presencial do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento no site pat.agendasp.sp.gov.br.