PAT de Birigui oferece oportunidades de emprego em 14 áreas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Birigui anunciou a abertura de 19 vagas de emprego distribuídas em 14 funções distintas, abrangendo áreas como administração, atendimento, indústria, tecnologia e vendas.
As candidaturas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação ficam sob responsabilidade direta das empresas que ofertam as vagas.
O atendimento presencial do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento no site pat.agendasp.sp.gov.br.
Além de intermediar vagas, o órgão também presta serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, orientações sobre seguro-desemprego e auxílio na solução de pendências trabalhistas.
Confira as oportunidades:
- Setor calçadista – 6 vagas
- Montador máquina TM12 (2)
- Passadeira de cola no cabedal (1)
- Cortador balancim (1)
- Operador de injetora (1)
- Encostador de solas (1)
(Todas exigem experiência prévia)
- 5 para vendedor via telemarketing (experiência, ensino médio, pacote Office e IA)
- 1 pedreiro (experiência, início imediato)
- 1 jardineiro (experiência comprovada)
- 1 eletromecânico ou mecânico industrial (experiência e curso técnico)
- 1 técnico ou auxiliar de manutenção de impressoras (experiência e CNH B)
- 1 chefe de cozinha (experiência em gestão, curso técnico/superior em gastronomia)
- 1 cozinheiro (experiência e disponibilidade para atuar fora da cidade)
- 1 camareira (experiência; benefícios: cesta básica, seguro de vida e plano odontológico)
- 1 caldeireiro industrial (experiência; salário R$ 4.464,36 + vale-alimentação)
