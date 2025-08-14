14 de agosto de 2025
MERCADO DE TRABALHO

PAT de Birigui oferece oportunidades de emprego em 14 áreas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
Vagas contemplam setores como indústria, vendas, gastronomia e serviços, com exigência de experiência para a maioria dos cargos
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Birigui anunciou a abertura de 19 vagas de emprego distribuídas em 14 funções distintas, abrangendo áreas como administração, atendimento, indústria, tecnologia e vendas.

As candidaturas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação ficam sob responsabilidade direta das empresas que ofertam as vagas.

O atendimento presencial do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento no site pat.agendasp.sp.gov.br.

Além de intermediar vagas, o órgão também presta serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, orientações sobre seguro-desemprego e auxílio na solução de pendências trabalhistas.

Confira as oportunidades:

  • Setor calçadista – 6 vagas
  • Montador máquina TM12 (2)
  • Passadeira de cola no cabedal (1)
  • Cortador balancim (1)
  • Operador de injetora (1)
  • Encostador de solas (1)
    (Todas exigem experiência prévia)
  • 5 para vendedor via telemarketing (experiência, ensino médio, pacote Office e IA)
  • 1 pedreiro (experiência, início imediato)
  • 1 jardineiro (experiência comprovada)
  • 1 eletromecânico ou mecânico industrial (experiência e curso técnico)
  • 1 técnico ou auxiliar de manutenção de impressoras (experiência e CNH B)
  • 1 chefe de cozinha (experiência em gestão, curso técnico/superior em gastronomia)
  • 1 cozinheiro (experiência e disponibilidade para atuar fora da cidade)
  • 1 camareira (experiência; benefícios: cesta básica, seguro de vida e plano odontológico)
  • 1 caldeireiro industrial (experiência; salário R$ 4.464,36 + vale-alimentação)

