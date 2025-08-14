Cidades da região enfrentam umidade mais baixa que do Saara

Tupã, cidade a 122 km de Araçatuba, registrou nesaa quarta-feira, 13, umidade relativa do ar de apenas 10%, de acordo com a Defesa Civil. O índice, o mais baixo do ano, é classificado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como estado de emergência. Para comparação, no deserto do Saara, a umidade varia entre 14% e 20%.

A situação também é preocupante em Araçatuba, onde a umidade ficou abaixo de 15% na quarta-feira e deve atingir 12% nesta quinta, 14. Segundo previsões, a média para os próximos dias será de 15%, sem expectativa de chuva.

A OMS recomenda um nível ideal de 60%, enquanto valores inferiores a 12% são considerados extremamente prejudiciais à saúde. O tempo seco agrava sintomas em pessoas com doenças respiratórias como asma, rinite e bronquite, provocando irritação nos olhos, nariz entupido e tosse.