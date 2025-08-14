Araçatuba gasta R$ 1,75 milhão por ano com tornozeleiras

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o Estado de São Paulo conta com até 8 mil tornozeleiras eletrônicas disponíveis para monitoramento de custodiados. Na região de Araçatuba, atualmente 321 presos utilizam o equipamento, ao custo diário de R$ 15,02 por unidade.
O valor representa um gasto aproximado de R$ 4.821,42 por dia apenas na região. Em um mês (30 dias), o montante chega a cerca de R$ 144,6 mil e, no período de um ano, supera R$ 1,75 milhão para manter o monitoramento dos custodiados locais.
O sistema é utilizado em presos do regime fechado, condenados ou provisórios, que obtêm prisão domiciliar; em pessoas que passam a responder em liberdade sob medida cautelar; e em reeducandos do regime semiaberto que trabalham externamente ou são beneficiados por saída temporária.
O monitoramento é realizado por órgãos de segurança pública e permite acompanhar, em tempo real, a localização do custodiado, aumentando o controle e auxiliando no cumprimento das determinações judiciais.
Segundo especialistas em segurança, o uso das tornozeleiras, embora tenha custo considerável, é mais barato do que manter o preso em regime fechado, além de contribuir para desafogar o sistema penitenciário. No entanto, o modelo exige acompanhamento rigoroso para evitar violações, como retirada indevida ou rompimento do equipamento.
No Estado, considerando 8 mil tornozeleiras ativas, o gasto diário pode chegar a R$ 120,16 mil — o que equivale a mais de R$ 3,6 milhões por mês e ultrapassa R$ 43,8 milhões por ano. Os números evidenciam o peso do serviço no orçamento da SAP e reforçam a importância de fiscalização e eficiência na gestão do programa.
