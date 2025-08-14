Araçatuba gasta R$ 1,75 milhão por ano com tornozeleiras

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o Estado de São Paulo conta com até 8 mil tornozeleiras eletrônicas disponíveis para monitoramento de custodiados. Na região de Araçatuba, atualmente 321 presos utilizam o equipamento, ao custo diário de R$ 15,02 por unidade.

O valor representa um gasto aproximado de R$ 4.821,42 por dia apenas na região. Em um mês (30 dias), o montante chega a cerca de R$ 144,6 mil e, no período de um ano, supera R$ 1,75 milhão para manter o monitoramento dos custodiados locais.

O sistema é utilizado em presos do regime fechado, condenados ou provisórios, que obtêm prisão domiciliar; em pessoas que passam a responder em liberdade sob medida cautelar; e em reeducandos do regime semiaberto que trabalham externamente ou são beneficiados por saída temporária.